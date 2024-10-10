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16:34, 10 октября 2024Бывший СССР

МИД Украины ответил на высказывание премьера Грузии о ситуации в стране

МИД Украины осудил высказывание премьера Грузии о катастрофе в стране

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Министерство иностранных дел Украины осудило высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о катастрофе в стране. Комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Ранее Кобахидзе назвал полной катастрофой во многих сферах ситуацию на Украине. По словам политика, Грузии навязали мнение, что страна должна завидовать Украине и ее народу.

В министерстве заявление грузинского премьера назвали попыткой использования темы Украины в грузинской внутренней политике. «Министерство иностранных дел Украины осуждает очередные попытки руководства Грузии вовлечь Украину во внутриполитические процессы своей страны», — подчеркнули в дипведомстве.

В то же время в МИД понадеялись на продолжение курса грузинского руководства на присоединение к Евросоюзу и НАТО.

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      Юрий Леонов
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