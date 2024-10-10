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12:16, 10 октября 2024Россия

Минобороны рассказало подробности о боях на липцовском и волчанском направлениях

Минобороны отчиталось о боях на липцовском и волчанском направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» ведут боевые действия на липцовском и волчанском направлениях. Эти и другие подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

Из брифинга следует, что российским войскам удалось нанести поражение 92-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 129-й бригаде теробороны. Противник в ходе боев за сутки потерял до 55 бойцов, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и два автомобиля.

«Уничтожен полевой склад боеприпасов», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на четверг, 10 октября, ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников. По данным ведомства, больше всего дронов перехватили над Краснодарским краем (47) и Азовским морем (15). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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      Никита Абрамов
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