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08:52, 10 октября 2024Мир

Митинг Трампа сравнили с нацистским шествием 1939 года

Politico: Трамп хочет митинг на месте нацистского шествия 1939 года в Нью-Йорке

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп хочет митинг в Нью-Йорке в парке Madison Square Garden, что вызвало негативную реакцию демократов, указав, что 20 февраля 1939 года в нем состоялось шествие американской нацистской партии. Об этом заявил сенатор штата Брэд Хойлман-Сигал, передает Politico.

«Давайте проясним ситуацию. Разрешить Трампу провести мероприятие в MSG равносильно печально известному митингу нацистов в Madison Square Garden 20 февраля 1939 года», — написал политик.

При этом Хойлман-Сигал добавил, что он не называет напрямую республиканского кандидата нацистом, добавив, что он лишь «отмечает сходство». По его словам, это возможно, так как часть электората Трампа составляют «сторонники превосходства белой расы».

Однако возмущенная реакция на митинг может быть связана с тем, что Madison Square Garden также считается оплотом сторонников Демократической партии. В частности, по данным агентства Bloomberg Трамп именно по этой причине и захотел устроить такое мероприятие, достигнув символической победы.

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      Максим Габриелян
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