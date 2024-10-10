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10:39, 10 октября 2024Из жизни

Муравьи раскромсали палатку и запустили внутрь тарантула

В лесах Амазонки муравьи растащили палатку исследователя на куски

Муравьи-листорезы раскромсали палатку исследователя, ночевавшего в перуанских лесах Амазонки, и запустили внутрь множество насекомых и тарантула. Об этом сообщает Daily Mail.

Американский защитник природы Пол Розоли признался, что тот день начинался замечательно. Он и его компаньон отдыхали на песке у ручья, ловили рыбу, готовили ее в бамбуке и ели, после чего решили лечь спать.

Посреди ночи Розоли внезапно проснулся и обнаружил, что его ухо кусает муравей-листорез, а он сам лежит в окружении термитов, мотыльков, комаров, многоножек и даже тарантула. Все они проникли к нему через отверстия в палатке, оставленные муравьями-листорезами. Они с помощью жвал растащили куски палатки исследователя и принялись за его плоть.

По словам Розоли, он пытался избавиться от нежданных гостей специальным спреем, но все было тщетно. Он также очертил бензином круг вокруг палатки и поджег его, но и это не остановило нашествие муравьев. «Думаю, это наоборот их воодушевило», — отметил исследователь.

Мужчина рассказал, что в тот вечер впервые поставил новую дорогую и сверхлегкую палатку. После произошедшего он отнес ее к швее, но та заявила, что восстановление этой ткани невозможно.

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Розоли объяснил, что самое страшное в амазонских лесах не змеи и ягуары, а насекомые. В этом регионе легко столкнуться с укусом муравья-пули, из-за которого человека несколько дней мучает лихорадка и у него опухают железы. Также опасны оводы, любящие оставлять на одежде людей личинки, способные проникнуть под кожу.

«Это мое любимое место в мире. Я люблю его. Здесь так много прекрасной жизни. Но нужно знать правила этой альтернативной реальности», — пояснил концепт выживания в лесах Амазонки Розоли.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании решил улучшить психическое здоровье и для этого завел несколько сотен тарантулов. Теперь у него живет более 700 пауков в специально выделенной для них комнате.

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      Юлия Юткина
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