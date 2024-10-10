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20:01, 10 октября 2024Силовые структуры

Мужчина устроил порносъемку в женском туалете российского ТЦ «Красный кит»

В Мытищах охрана устроила погоню за мужчиной, снимавшим порно в женском туалете

Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

В Мытищах охрана устроила погоню за мужчиной, снимавшим порно в женском туалете ТЦ «Красный кит». Об этом сообщает Telegram-канал «МК: Срочные новости».

По данным канала, мужчина закрылся в кабинке женского туалета и оттуда пытался снимать девушек. Одна из потерпевших заметила происходящее и устроила за вуайеристом погоню, к ней также подключился охранник торгового центра.

Извращенец задержан и находится в полицейском участке.

Ранее сообщалось, что подглядывавшего за квартирантками через камеры россиянина задержали.

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      Артем Соколов
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