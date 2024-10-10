На Урале впервые установили катетер для домашнего диализа пациентке весом 183 килограмма

На Урале впервые установили катетер для диализа пациентке весом 183 килограмма

На Южном Урале хирурги впервые установили катетер для домашнего диализа пациентке, которая весит больше 150 килограмм.

Подробности публикует местный портал «Хорошие новости».

Врачи Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) установили катетер для перитонеального диализа 36-летней жительнице Миасса Анастасии. Проблемы с весом и почками у нее начались после родов: с 70 килограммов она поправилась до 183. В августе ее привезли в больницу с давлением за 240 и креатинином 1800 (норма — не больше ста).

«Я поступала с весом 183 кг, сейчас похудела до 153. Почки вообще не работают у меня, высохли обе. Три раза в неделю мне ставили диализ в шею. Надо было обращаться раньше, но я работала по две недели без выходных», — призналась пациентка.

Отмечается, что катетер в брюшной полости позволит проводить диализ в домашних условиях и избавит женщину от необходимости ездить в больницу три раза в неделю. Операции по установке перитонеального катетера, через который в организм поступают растворы для очистки крови, хирурги ЧОКБ делают больше 10 лет.

Трудность заключалась в индексе массы тела россиянки: он составляет 54 — это ожирение третьей степени (морбидное).

«У пациента с морбидным ожирением состояние передней брюшной стенки и подкожно-жирового слоя не позволяет вывести перитонеальный катетер в той локализации, которая без проблем используется даже у тучных пациентов. В данной ситуации необходимо вывести этот катетер выше жирового фартука», — пояснил хирург ЧОКБ Александр Истомин.

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