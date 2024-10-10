На Западе допустили значительное сокращение помощи Украине в 2025 году

Ukraine Support Tracker: помощь Украине может сократиться вдвое в 2025 году

Международная помощь Украине может сократиться вдвое в 2025 году. Об этом пишет Кильский институт мировой экономики в исследовании Ukraine Support Tracker.

Аналитики допустили значительное сокращение помощи Украине в течение следующего года. В качестве возможных причин называется сокращение помощи от стран Евросоюза по примеру Германии, а также возможная победа бывшего президента США Дональда Трампа на президентских выборах.

«Второй срок Трампа на посту президента США или опора на новые схемы кредитования (...) могут серьезно подорвать Украину», — подчеркнули в Кильском институте. Исследователи полагают, что общая помощь Украине может быть сокращена вдвое до примерно 55 миллиардов евро. Также отмечается, что в июле-августе 2024 года страны Запада сделали упор на восстановление экономики вместо военной помощи.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил о возможности завершить конфликт на Украине за 15 дней. По его словам, такое развитие событий возможно без военной и экономической помощи Запада.