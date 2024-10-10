Наряд 45-летней Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети со словами «больно смотреть»

Наряд американской актрисы кино и телевидения Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети со словами «больно смотреть». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

45-летняя звезда попала в объективы уличных фотографов в Нью-Йорке по пути в театр. Знаменитость надела светло-коричневый вязаный свитер и расклешенную клетчатую юбку с поясом. В качестве обуви она выбрала серебристые балетки, дополнив образ золотым ожерельем с подвеской в ​​виде сердца.

Пользователи сети не оценили внешний вид артистки, о чем написали в комментариях под постом. «У нее никогда не было никакого чувства моды. Больно смотреть», «Если это непринужденный шик, то я боюсь представить, как она будет выглядеть, если приложит усилия», «Этот наряд ужасен», — заявили они.

В августе внешний вид Кэти Холмс на новых фото папарацци высмеяли в сети фразой «неряшливая капуста». Она предстала на снимках в сандалиях, спортивных укороченных штанах и мятой рубашке, оформленной в вертикальную полоску.