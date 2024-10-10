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02:43, 10 октября 2024Бывший СССР

Немецкий журналист заявил о «черном дне» для Украины из-за серьезных повреждений Patriot

Репке: РФ удалось серьезно повредить систему Patriot в Днепропетровской области

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Немецкий журналист Юлиан Репке назвал «черным днем» для Украины сообщение о повреждении зенитно-ракетного комплекса Patriot в Днепропетровской области. Об этом он написал в соцсети X.

«Черный день для Украины. По-видимому, России удалось серьезно повредить центр управления огнем и радиолокационный блок одного из пяти или шести комплексов ПВО Patriot в стране», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны сообщило, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» уничтожил дивизион зенитно-ракетного комплекса Patriot и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области.

По данным ведомства, также были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104 и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ. Еще одна установка Patriot получила повреждения после атаки.

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      Сергей Грехов
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