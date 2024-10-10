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11:31, 10 октября 2024Наука и техника

Обнаружены признаки строительства КНДР атомной подлодки

Yonhap: на северо-востоке КНДР может строиться атомная подлодка
Архивное фото

Архивное фото. Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея в северо-восточной части страны может строить атомную подводную лодку (АПЛ). Как сообщает агентство «Ёнхап», соответствующие признаки на спутниковых снимках обнаружили южнокорейские военные.

Речь идет о строящейся субмарине, которая по своим размерам превосходит любую из имеющихся у КНДР подлодку. «Обнаружены частичные признаки, которые, по-видимому, являются началом строительства подводной лодки», — говорится в докладе Агентства военной разведки Южной Кореи, направленном парламентарию Кан Дэ Сику из правящей Партии народной власти.

Издание TWZ напоминает, что на партийном съезде в январе 2021 года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что «проект новой атомной подводной лодки исследован и находится на стадии окончательной проверки».

В сентябре Минобороны России сообщило, что боевой состав Тихоокеанского флота России пополнили две АПЛ четвертого поколения — «Император Александр III» и «Красноярск».

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      Иван Потапов
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