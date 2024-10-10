Основательницу сети кафе «Андерсон» признали иноагентом за критику СВО

Основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову признали иноагентом за критику специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В решении суда отмечается, что в социальных сетях предпринматель размещала ссылки на публикации иноагентов, а также публиковала посты с критикой действий российских властей.

Ранее Минюст России внес проект Михала Ходорковского (признан иноагентом) «Центр "Досье"» в список иноагентов. В список также включили, писателя и журналиста Александра Гениса, политика и журналиста Сергея Гуляева, основателя издательства Freedom Letters Георгия Урушадзе, историка Юрия Фельштинского и историка Александра Эткинда.