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03:35, 10 октября 2024Россия

Основательницу сети кафе «Андерсон» признали иноагентом

Основательницу сети кафе «Андерсон» признали иноагентом за критику СВО

Фото: Freepik

Основательницу сети кафе «Андерсон» Анастасию Татулову признали иноагентом за критику специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В решении суда отмечается, что в социальных сетях предпринматель размещала ссылки на публикации иноагентов, а также публиковала посты с критикой действий российских властей.

Ранее Минюст России внес проект Михала Ходорковского (признан иноагентом) «Центр "Досье"» в список иноагентов. В список также включили, писателя и журналиста Александра Гениса, политика и журналиста Сергея Гуляева, основателя издательства Freedom Letters Георгия Урушадзе, историка Юрия Фельштинского и историка Александра Эткинда.

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      Юлия Мискевич
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