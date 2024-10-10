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16:37, 10 октября 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего из Сочи самолета пытались ослепить лазером

Фото: Siegfried Kuttig / Globallookpress.com

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Сочи в Екатеринбург Boeing 737–800 в четверг, 10 октября. Экипаж доложил о попытке освещения кабины пилотов лазером зеленого цвета.

Отмечается, что на безопасность полета случившееся не повлияло. Командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла благополучно.

Ранее следовавший в Турцию самолет авиакомпании Turkish Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился в среду, 9 октября, с направлявшимся из Москвы в Анталью Boeing 737-800. Экипаж доложил о технической проблеме на борту.

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      Фариза Бацазова
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