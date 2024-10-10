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05:32, 10 октября 2024Силовые структуры

Польша отказалась помогать искать экс-игрока «Что? Где? Когда?» по делу о фейках об армии

Польша не стала помогать искать экс-адвоката Новикова по делу о фейках
Илья Новиков

Илья Новиков. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Польша не стала удовлетворять запрос российских правоохранительных органов в проведении проверки по национальным учетам в отношении экс-адвоката и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно информации ПТК «»Розыск-Магистраль», Новиков в феврале 2022 года улетел из Москвы в Польшу. В середине этого же года сам экс-адвокат заявлял, что вступил в территориальную оборону Киева.

В июне 2023 года Новикова заочно приговорили к 8,5 годам по делу о фейках про армию. В России на него заведено еще одно уголовное дело: о госизмене по подозрению в переходе на сторону противника. В РФ он также был лишен статуса адвоката.

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      Сергей Грехов
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