Польша сообщила о подготовке ответа на введение Германией пограничного контроля

Сикорский заявил о подготовке Польшей ответа на пограничный контроль ФРГ

Польша готовит ответные меры на продление ФРГ контроля на внешних границах Шенгенской зоны. Об этом во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал TVP Info, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

«Введение пограничного контроля Германией в отношении всех своих соседей ставит под сомнение смысл Шенгенской зоны. Это решение, с которым мы не согласны», — указал он.

По словам главы МИД Польши, действия Германии являются ошибкой, поскольку «фактическим местом регулирования наплыва мигрантов в Польшу и Германию остается внешняя граница Шенгенской зоны».

Ранее член Европарламента (ЕП) от Польши Косма Злотовский обвинил власти Германии в нарушении Шенгенского соглашения из-за введения в ФРГ дополнительного пограничного контроля.