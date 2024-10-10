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00:30, 10 октября 2024Из жизни

Порномодель задолжала 158 миллионов рублей и сбежала из страны

Модель из Италии задолжала государству 158 миллионов рублей и сбежала
Madalina Ioana Filip

Madalina Ioana Filip. Фото: @mady_gio

Итальянская порномодель целый год не платила налоги и сбежала в Швейцарию из-за накопившегося долга. Об этом пишет Daily Mail.

Внимание налоговой службы привлекли посты о роскошной жизни, которые публиковала 27-летняя Мадалина Иоана Филип. После проверки ее обвинили в том, что в 2021 году она скрыла часть доходов и задолжала государству 1,5 миллиона евро (158 миллионов рублей).

После начала расследования Филип решила уехать в другую страну. Модель утверждает, что исправно платила налоги и в Италии, и в Швейцарии. «Видела статьи в газетах, обвиняющие меня в уклонении от налогов, — заявила она в соцсети. — Мое право на неприкосновенность частной жизни и, хуже того, презумпция невиновности были нарушены».

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Филип переехала в Италию из Румынии в возрасте 12 лет. Больше десяти лет она работала в ресторанах и барах, потом завела аккаунт на OnlyFans и стала зарабатывать семь тысяч евро (740 тысяч рублей) в месяц. Как пишет Daily Mail, ей удалось возглавить список итальянских моделей, получающих на OnlyFans наибольшее количество денег.

По версии следствия, женщина выбрала для переезда Швейцарию из-за более выгодного налогового режима.

Ранее сообщалось, что жительница США стала вести аккаунт в соцсетях, посвященный своим ногам, и разбогатела. В самый удачный месяц продажа грязных носков принесла ей более восьми тысяч долларов.

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      Юлия Юткина
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