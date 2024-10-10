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12:01, 10 октября 2024Мир

Португалия не проинформировала Россию о задержании российского основателя криптобиржи

Посольство РФ: Португалия не уведомила о задержании россиянина Андрюнина

Фото: Miguel Pereira / Reuters

Португалия не уведомила российскую сторону о задержании гражданина России, основателя криптобиржи Gotbit Алексея Андрюнина. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Лиссабоне.

«Официальных уведомлений от местных властей пока не поступало», — заявили в российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что консульские сотрудники находятся с Андрюниным в контакте и уже рекомендовали ему адвоката. «Держим вопрос на контроле, добиваемся соблюдения его законных прав», — добавили в представительстве.

Ранее стало известно, что 26-летнего Андрюнина, генерального директора и основателя Gotbit, арестовали в Португалии по подозрению в отмывании денег.

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      Виктория Кондратьева
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