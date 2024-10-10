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13:35, 10 октября 2024Силовые структуры

По факту случайного выстрела российского школьника в одноклассницу возбудили дело

СК возбудил дело о халатности по факту случайного выстрела в школьницу в ЯНАО
Начало событий в новости Российский школьник принес оружие на учебу и случайно выстрелил в одноклассницу

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося в школе в Новом Уренгое, куда ученик принес пневматический пистолет и случайно выстрелил из него в одноклассницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Дело заведено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 293 («Халатность») и 238 («Выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности») УК РФ. Действия руководства школы и охранной организации проверяются.

По версии следствия, все произошло 10 октября. Подросток пронес в школу оружие, которое выстрелило внутри сумки. В результате этого пневматическая пуля попала в другую учащуюся, задев ее щеку.

Жизни школьницы ничего не угрожает.

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      Олеся Мицкевич
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