Российский школьник принес оружие на учебу и случайно выстрелил в одноклассницу

В ЯНАО школьник случайно выстрелил в одноклассницу из пневматического оружия

Школьник принес оружие на учебу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и случайно выстрелил из него в одноклассницу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, все произошло в Новом Уренгое. Предварительно, подросток заказал пневматическое оружие в сети и принес его в учебное заведение. В какой-то момент он случайно нажал на курок, пуля вылетела и, отрикошетив от пола, попала в девочку.

Потерпевшую уже осмотрели врачи — ее жизни ничто не угрожает. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее в Якутии прокуратура организовала проверку после того, как 16-летний подросток с ружьем случайно выстрелил в 14-летнего знакомого и нанес ему несовместимые с жизнью травмы.