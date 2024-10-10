Появилось видео с ломающим челюсть туристке на улице футбольным фанатом

Daily Mail: сломавший челюсть туристке в Австралии мужчина попал на видео

Сломавший челюсть туристке на улице в Австралии мужчина попал на видео. Ролик с футбольным фанатом и 20-летней британкой появился в распоряжении Daily Mail.

На кадрах видно, как девушка по имени Поппи идет в пригороде Мельбурна Ричмонде с подругами. Напротив движется компания футбольных фанатов, один из которых вырывает что-то из рук Поппи. Британка моментально реагирует и бьет незнакомца, пытаясь отнять вещь. В ответ разозлившийся мужчина с силой ударяет ей по лицу.

Позже девушка рассказала, что ей наложили швы от левой стороны щеки до подбородка. Туристка добавила, что теперь у нее три пластины в челюсти, ей пришлось отложить поездку на восточное побережье Австралии и она больше не чувствует себя в безопасности, выходя из дома в Мельбурне. О судьбе нападавшего не сообщается.