Премьер Польши раскритиковал президента за конфликт вокруг назначения послов

Премьер Польши Туск раскритиковал президента Дуду из-за назначения послов

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента страны Анджея Дуду за конфликт вокруг назначения послов. Заявление политик опубликовал в соцсети X.

«Тот факт, что президент Дуда продолжает блокировать назначение послов в таких странах, как США, Израиль, Украина и при НАТО, является крайне безответственным», — написал премьер.

Конфликт между Дудой и министром иностранных дел Радославом Сикорским продолжается с марта. Тогда глава МИД решил завершить миссию более 50 послов и отозвать более десятка кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства. В ответ на это президент отказался утверждать предложенные ему кандидатуры послов.

Дуда обвинил Туска в манипулировании фактами и отметил, что послы республики в США и Украине есть, так как не были отозваны. «Проблема в том, что Дональд Туск и МИД вынудил их покинуть посольства и помешали им выполнять свои задачи. И это существенная разница», — подчеркнул он.

Кроме того, президент Польши обвинил Туска в якобы продолжении сотрудничества с российскими спецслужбами, аргументируя свои слова соглашением с ФСБ, заключенным предыдущим польским правительством в 2012 году.