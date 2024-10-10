Процесс по иску Долиной о продаже квартиры закрыли

Суд закрыл процесс по иску Долиной о признании продажи квартиры недействительной

Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску народной певицы Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры в центре столицы недействительной. Об этом сообщает «РИА Новости».

Процесс начался в закрытом режиме, в зал судебного заседания не допускаются журналисты. Вместе с иском Долиной рассматривается встречный иск от покупательницы жилья Полины Лурье.

Летом Долина рассказала, что мошенники обманом вынудили ее продать квартиру в столице. В рамках произошедшего расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Правоохранители задержали предполагаемую сообщницу аферистов Анжелу Цырульникову, которая выступала в роли курьера.

Ранее стало известно, что арест Цырульниковой продлили.