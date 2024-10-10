Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 10 октября 2024Экономика

Процесс по иску Долиной о продаже квартиры закрыли

Суд закрыл процесс по иску Долиной о признании продажи квартиры недействительной

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Хамовнический суд Москвы закрыл процесс по иску народной певицы Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры в центре столицы недействительной. Об этом сообщает «РИА Новости».

Процесс начался в закрытом режиме, в зал судебного заседания не допускаются журналисты. Вместе с иском Долиной рассматривается встречный иск от покупательницы жилья Полины Лурье.

Летом Долина рассказала, что мошенники обманом вынудили ее продать квартиру в столице. В рамках произошедшего расследуется уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 200 миллионов рублей. Правоохранители задержали предполагаемую сообщницу аферистов Анжелу Цырульникову, которая выступала в роли курьера.

Ранее стало известно, что арест Цырульниковой продлили.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      Суд снова продлил срок содержания под стражей блогеру Шабутдинову

      На Украине «план победы» Зеленского назвали неясным

      В Курской области создали министерство восстановления после вторжения ВСУ

      Процесс по иску Долиной о продаже квартиры закрыли

      Зеленский прилетел в Париж и встретился с Макроном

      Дан прогноз о спросе на газ через четверть века

      Швейцарская фигуристка описала отношение иностранцев к российским спортсменам

      «Калашников» подготовится к производству «Кудесника»

      Бывший премьер Молдавии назвал позором визит главы Еврокомиссии за 10 дней до выборов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше