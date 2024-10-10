Пугачева скупала не представляющий художественной ценности антиквариат по завышенным ценам

KP.RU: Пугачева скупала дорогой антиквариат, не представляющий ценности

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) скупали на аукционах по завышенным ценам антиквариат, который на самом деле не представлял никакой художественной ценности, утверждает «Комсомольская правда», ссылаясь на знакомого с ситуацией продюсера.

По его словам, звездная пара скупала на аукционах картины, украшения, двери, светильники, комоды и прочее по завышенным ценам.

Теперь же, по заявлению неназванного продюсера, эксперты, которые изучали коллекции семейной пары, заявляют, что выдающихся произведений искусства там нет. Есть множество старинных и дорогих вещей, которые Пугачева и Галкин хаотично скупали на аукционах по завышенным ценам. Коллекцию семейной пары также пополняли подарками на праздники знакомые и друзья.

Часть своей коллекции Пугачева и Галкин пытались вывезти из своего дома в деревне Грязь Одинцовского района в 2023 году, но те не прошли таможню — на некоторые экспонаты не было нужного разрешения.

Ранее сообщалось, что в общей сложности, по неподтвержденным оценкам экспертов, стоимость полной коллекции из дома Пугачевой и Галкина составляет около 20 миллионов долларов.