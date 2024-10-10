Путин шутливо поинтересовался у губернатора про его костюм

Путин в шутку спросил у губернатора, отечественный ли на нем костюм

Президент России Владимир Путин поинтересовался у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, какого производства на нем костюм. Об этом он спросил в ходе видеоконференции, посвященной запуску новых промышленных объектов в регионах, запись который опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

«Глеб Сергеевич, а у вас костюмчик-то отечественного производства?», — задался вопросом российский лидер. Губернатор ответил, что его костюм сшит из отечественной ткани. Путин оценил выбор Никитина и подчеркнул необходимость стремления к тому, чтобы «мы с удовольствием надевали и пользовались всем тем, что нас окружает, отечественного производства, и чтобы это было самого высокого качества».

В ходе конференции Путин также оценил производство тканей и отметил, что в последние десятилетия качественных тканей в России не хватало. При этом, как считает Путин, в России есть очень талантливые люди, в том числе дизайнеры.

В сентябре Путин шутливо похвалил главу Крыма Сергея Аксенова за укрепление «советской власти» в Крыму. Президент назвал крымчан людьми «особой закваски», что, по его словам, показала «практика последних лет».