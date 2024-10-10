Раскрыты основные причины потери интереса к сексу у женщин

Гинеколог, доктор медицинских наук, профессор Мекан Оразов предупредил, что повлиять на женское либидо могут проблемы со здоровьем. Их врач раскрыл в беседе с изданием Psychologies.

Оразов заявил, что потерять интерес к сексу женщина может из-за эндометриоза — заболевания, при котором ткани внутренней оболочки матки разрастаются за ее пределы. Эта патология, как объяснил врач, провоцирует образование кист и боли, в том числе и во время интимной близости, что неизбежно сказывается на либидо.

Еще одной проблемой со здоровьем, провоцирующей потерю интереса к сексу, Оразов назвал поликистоз яичников. Он указал, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, эта патология встречается у 8-13 процентов женщин репродуктивного возраста, она же является одной из главных причин бесплодия. «Среди симптомов этого заболевания фигурируют акне, повышение массы тела, облысение по мужскому типу — и все это отрицательно сказывается на восприятии собственного тела. А откуда взяться высокому либидо, если отражение в зеркале вызывает ужас и слезы?» — считает гинеколог.

Наконец, отрицательно сказаться на женской сексуальности могут повышенная тревожность и депрессия, предупредил врач. По его словам, нервное перенапряжение, даже если оно не направлено на интимную жизнь, всегда сказывается на желании. Снизить либидо могут и некоторые антидепрессанты, что доказано многочисленными научными исследованиями, добавил гинеколог.

Ранее главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава Башкирии Алия Насыртдинова раскрыла основные причины исчезновения интереса к сексу и рассказала, как его вернуть. Врач объяснила, что чаще всего либидо падает из-за гормонального дисбаланса, который может возникать у мужчин и женщин из-за возраста, диабета, гипотиреоза и сердечно-сосудистых заболеваний.