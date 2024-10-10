Россиян предупредили о летящем к Земле огромном облаке плазмы

ИКИ РАН: к Земле приближается крупное облако плазмы после вспышка на Солнце

После мощной вспышки на Солнце к Земле летит огромное облако плазмы. Об этом предупредил россиян руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА Новости.

«Крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие два дня сформирован по результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце», — заявил ученый. По прогнозам исследователей, облако плазмы стремительно приближается к Земле и может достичь ее уже в четверг, 10 октября.

Богачев отметил, что облако неоднородное как по структуре, так и по скорости. При неблагоприятном сценарии уже сегодня возможны магнитные бури высшего уровня G5, которые сравнимы по силе с рекордными событиями мая 2024 года.