Россиян предупредили об опасных последствиях бесконтрольного приема антибиотиков

Биолог Нургазиева: бесконтрольный прием антибиотиков грозит снижением иммунитета

Назначать антибиотики и определять их дозировку должен врач, так как их бесконтрольный прием может привести к опасным последствиям, предупредила биолог-вирусолог, доктор биологических наук Асель Нургазиева. О том, почему нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики, она рассказала «Ленте.ру».

Биолог указала, что многие люди пытаются лечить антибиотиками вирусные или грибковые инфекции, например, принимают их при ОРВИ в надежде на ускоренное выздоровление. Однако это решение эксперт назвала ошибочным, так как подобные препараты эффективны исключительно против бактериальных инфекций. В результате человек не только не помогает организму побороть простуду, но и перегружает его лекарственным средством. «Если даже инфекция бактериальная, она может требовать не только антибиотиков, но и других видов терапии. Если же человек неверно поставил себе диагноз, промедление в лечении грозит негативными последствиями для здоровья», — отметила Нургазиева.

Еще одной опасностью бесконтрольного приема антибиотиков она назвала снижение иммунитета.

Постоянный бесконтрольный прием антибиотиков может привести к тому, что иммунная система станет менее эффективно бороться с инфекциями, так как организм привыкнет к постоянному внешнему вмешательству Асель Нургазиева биолог-вирусолог, доктор биологических наук

Помимо этого, если человек неправильно выберет антибактериальный препарат, дозировку или способ его употребления, заболевание может не только не пройти, но и усугубиться, продолжила Нургазиева. Инфекция не будет уничтожена и вернется в более тяжелой форме. При повторном же курсе, по словам биолога, возможно развитие резистентности, то есть устойчивости к препарату. Это значит, что в будущем лечение станет менее эффективным или вовсе бесполезным, что увеличивает риск серьезных осложнений и необходимости поиска других методах терапии.

Еще один важный аспект, который Нургазиева призвала учитывать, — побочные эффекты, включая аллергические реакции.

Неконтролируемый прием антибиотиков может вызвать токсическое повреждение печени или почек, привести к дисбактериозу (нарушению микрофлоры кишечника). В тяжелых случаях подобное самолечение приведет к псевдомембранозному колиту — тяжелой инфекции кишечника, которая сопровождается сильной диареей, обезвоживанием и требует госпитализации Асель Нургазиева биолог-вирусолог, доктор биологических наук

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