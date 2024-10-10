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12:28, 10 октября 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасных последствиях бесконтрольного приема антибиотиков

Биолог Нургазиева: бесконтрольный прием антибиотиков грозит снижением иммунитета

Фото: Unsplash

Назначать антибиотики и определять их дозировку должен врач, так как их бесконтрольный прием может привести к опасным последствиям, предупредила биолог-вирусолог, доктор биологических наук Асель Нургазиева. О том, почему нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики, она рассказала «Ленте.ру».

Биолог указала, что многие люди пытаются лечить антибиотиками вирусные или грибковые инфекции, например, принимают их при ОРВИ в надежде на ускоренное выздоровление. Однако это решение эксперт назвала ошибочным, так как подобные препараты эффективны исключительно против бактериальных инфекций. В результате человек не только не помогает организму побороть простуду, но и перегружает его лекарственным средством. «Если даже инфекция бактериальная, она может требовать не только антибиотиков, но и других видов терапии. Если же человек неверно поставил себе диагноз, промедление в лечении грозит негативными последствиями для здоровья», — отметила Нургазиева.

Еще одной опасностью бесконтрольного приема антибиотиков она назвала снижение иммунитета.

Постоянный бесконтрольный прием антибиотиков может привести к тому, что иммунная система станет менее эффективно бороться с инфекциями, так как организм привыкнет к постоянному внешнему вмешательству

Асель Нургазиевабиолог-вирусолог, доктор биологических наук

Помимо этого, если человек неправильно выберет антибактериальный препарат, дозировку или способ его употребления, заболевание может не только не пройти, но и усугубиться, продолжила Нургазиева. Инфекция не будет уничтожена и вернется в более тяжелой форме. При повторном же курсе, по словам биолога, возможно развитие резистентности, то есть устойчивости к препарату. Это значит, что в будущем лечение станет менее эффективным или вовсе бесполезным, что увеличивает риск серьезных осложнений и необходимости поиска других методах терапии.

Еще один важный аспект, который Нургазиева призвала учитывать, — побочные эффекты, включая аллергические реакции.

Неконтролируемый прием антибиотиков может вызвать токсическое повреждение печени или почек, привести к дисбактериозу (нарушению микрофлоры кишечника). В тяжелых случаях подобное самолечение приведет к псевдомембранозному колиту — тяжелой инфекции кишечника, которая сопровождается сильной диареей, обезвоживанием и требует госпитализации

Асель Нургазиевабиолог-вирусолог, доктор биологических наук

Ранее врач общей практики Александр Мясников заявил, что употребление куриного супа не помогает при ОРВИ. При этом он подчеркнул, что, несмотря на то что суп не лечит простуду, он помогает лучше переносить ее.

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      Наталья Обрядина
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