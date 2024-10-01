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06:01, 1 октября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял распространенный миф о простуде

Врач Мясников заявил, что употребление куриного супа не лечит простуду

Фото: Pixel-Shot / Fotodom / Shutterstock

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что употребление куриного супа не помогает при ОРВИ. Выпуск, в котором специалист развеял распространенный миф о простуде, доступен на платформе «Смотрим».

«Я видел работу старую 70-х годов, где сравнивали действие куриного супа с противовирусными препаратами: говорили, что суп работает не хуже. Другое дело, что противовирусные в те годы вообще не работали», — объяснил Мясников.

Доктор подчеркнул, что, несмотря на то, что суп не лечит простуду, он помогает лучше переносить ее. «Это все делает вам просто субъективно легче, чтобы вы лучше переносили это состояние болезни», — заключил врач.

Ранее врач-терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус развеяли еще один распространенный миф о простуде. Врачи заявили, что раствор из калины также не помогает вылечить болезнь.

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      Олег Давыдов
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