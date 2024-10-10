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17:33, 10 октября 2024Путешествия

Россияне с ребенком в коляске шесть часов бродили по горному лесу и застряли

Спасатели в Краснодарском крае эвакуировали из горного леса россиян с ребенком

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Семья россиян с двухлетним ребенком в коляске отправилась на пешую прогулку по горному лесу в Краснодарском крае и застряла в пути. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

Уточняется, что маршрут россиян пролегал от села Кабардинка до Геленджика. Шесть часов туристы бродили по крутым спускам и подъемам, но на берегу моря у них закончились силы. Эвакуировать путешественников пришлось спасателям — они забрали семью из леса и увезли домой.

В начале октября во Франции британский турист 20 часов блуждал по лесу и был найден невредимым. Семья мужчины объявила его пропавшим без вести и обратилась за помощью, когда он не вернулся с прогулки.

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      Алина Черненко
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