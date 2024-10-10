Россиянину в США предъявили обвинения в хранении оружия массового поражения

Fox: в США российского мигранта обвинили в хранении оружия массового поражения

В городе Филадельфия американского штата Пенсильвания российскому иммигранту Евгению Садрисламову предъявили обвинения в хранении оружия массового поражения. Об этом сообщил телеканал Fox 29.

Уточняется, что соседи мужчины заявили о дыме над его гаражом. Прибывшие на место пожарные спасли из дома мужчину и женщину, которым оказали помощь на месте.

В гараже и подвале дома они также обнаружили лабораторию, в которой находилось более 22 килограммов самодельной взрывчатки. После этого службы экстренного реагирования эвакуировали жителей близлежащих домов. «В жилом доме была взрывчатка, которая могла сровнять с землей целый квартал», — заявила помощник окружного прокурора Энджела Бреннан.

Садрисламову предъявили несколько обвинений, в том числе в хранении взрывчатки и оружия массового поражения. По данным телеканала, россиянин ранее привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в США задержали 44-летнего россиянина Дениса Постового по обвинению в нарушении закона об экспортном контроле.

