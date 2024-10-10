Россиянка прокомментировала цены на яйца в Лондоне фразой «я в полном ****»

Российская путешественница пожаловалась на цены в супермаркетах Лондона

Российская путешественница отправилась в поездку в Великобританию и пожаловалась на цены на продукты в магазинах. Своим мнением она поделилась с изданием «Лента.ру».

По словам Натальи из Москвы, есть в Лондоне нечего и негде. Кафе и рестораны дорогие, а в кофейнях огромные очереди. Поэтому приходится покупать продукты в супермаркетах и готовить еду дома.

«Но и здесь особо сэкономить не получится. Продукты стоят баснословных денег, даже элементарные яйца и молоко. Я в полном ****» — такой фразой она прокомментировала увиденное.

Так, пачка молока обойдется в 260 рублей, шесть штук яиц — в 500 рублей, а упаковка туалетной бумаги из девяти штук — в 600 рублей.

Ранее эта же туристка пожаловалась на рекламу чайлдфри и поддержку небинарных людей на улицах Лондона. Девушка отметила, что, судя по всему, она «окончательно обрусела», поскольку происходящее в центре британской столицы ей показалось возмутительным.