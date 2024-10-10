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17:30, 10 октября 2024Бывший СССР

Российские военные сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области

МО России показало удар по технике и живой силе ВСУ в Харьковской области

Российские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сорвали ротацию боевой техники и живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Кадры показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«Выждав подходящий момент, когда транспортные средства доставят группы боевиков ВСУ на места высадки, разведчики группировки войск "Запад" с использованием боевых дронов нанесли внезапные удары по противнику», — рассказали в оборонном ведомстве.

На опубликованных МО России кадрах запечатлен момент поражения техники ВСУ. После этого российские военные атаковали пытавшихся скрыться украинских солдат.

Ранее Минобороны России показало уничтожение французской самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar ВСУ в Харьковской области. Для поражения украинской военной техники использовался барражирующий боеприпас «Ланцет».

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      Екатерина Грищенко
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