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13:42, 10 октября 2024Забота о себе

Российские врачи спасли мужчину с аневризмой аорты размером с гранат

В Москве врачи удалили мужчине редкую аневризму брюшной аорты размером с гранат

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского спасли жизнь мужчине с аневризмой брюшной аорты размером с гранат. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на сайте градоначальника столицы.

Пациент поступил в больницу с жалобами за грудиной, в пояснице и правом подреберье. Врачи провели обследование и обнаружили у него огромную аневризму брюшной аорты. Размер аномального расширения одного из главных сосудов, снабжающих организм кровью, специалисты сравнили с большим гранатом, что встречается крайне редко — в 10 процентах случаев.

Врачи провели экстренную операцию, которая была очень непростой из-за расположения аневризмы: она сдавливала участок кишечника, находилась непосредственно под почечными артериями. «Такая локализация встречается редко и сопровождается высоким риском летальности. Кроме того, у пациента образовалась обширная гематома в забрюшинном пространстве, которая могла оказать повреждающее воздействие на почки», — объяснила заместитель мэра.

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Во время операции выяснилось, что из-за аневризмы у больного нормально функционировала только одна почка. В связи с этим хирурги сделали все возможное, чтобы избежать кровопотери, так как переливание крови создало бы дополнительную нагрузку на нее.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он находится на амбулаторном лечении.

Ранее невролог Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ольга Котова оценила шансы актера Василия Ливанова пережить осложнения после недавнего инсульта. По ее словам, многое зависит и от изначального здоровья человека, который пережил инсульт, но шанс есть всегда, так как мозг очень пластичен.

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      Наталья Обрядина
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