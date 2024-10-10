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11:11, 10 октября 2024Культура

Врач оценил шансы Ливанова пережить осложнения после инсульта

Невролог Ольга Котова заявила, что у Василия Ливанова есть шанс пережить инсульт

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Невролог Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Ольга Котова оценила шансы Василия Ливанова пережить осложнения после недавнего инсульта. Слова медика передает портал «Ридус».

«Шанс всегда есть, так как мозг непостижимо пластичен. Иногда видим потрясающие результаты выхода из очень сложных, тяжелых заболеваний. Тут еще многое зависит и от изначального здоровья человека, который пережил инсульт», — рассказала Котова.

Ранее сообщалось, что врачам пришлось ввести Ливанова в состояние медикаментозной комы, чтобы попытаться предотвратить более тяжелые последствия.

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      Андрей Шеньшаков
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