Российским пенсионерам повысят пенсии в ноябре

Эксперт Рыжих: пенсии работников в определенных сферах увеличат с 1 ноября

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих в беседе с РИА Новости рассказала, что пенсии работников угольной промышленности, членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при наработке определенного стажа, а также пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в октябре, увеличатся с 1 ноября.

Уточняется, что рабочий стаж пенсионеров должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если причиной прекращения трудовой деятельности стало состояние здоровья — выслуга сокращается на пять лет.

В этом году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 рублей. Пенсионерам, которые достигли 80-летнего возраста, будут выплачивать 16269,76 рублей в месяц.

Ранее депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем россиянам, которые получают страховые выплаты от государства.