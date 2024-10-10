Сестра Ким Кардашьян опубликовала ее обнаженное фото

Сестра американской телезвезды Ким Кардашьян Хлои опубликовала в сети ее откровенное фото. На соответствующий снимок обратило внимание издание The Sun.

Предпринимательница поделилась на своей странице в Snapchat кадром, на котором запечатлена ее родственница. Создательница бельевого бренда Skims предстала перед камерой в белых трусах и коричневой шубе. При этом она распахнула меховое изделие и продемонстрировала обнаженную грудь.

Отмечается, что после публикации данного фото на знаменитость обрушивалась волна негативных комментариев со стороны подписчиков.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для журнала HTSI Magazine. Тогда телезвезда попозировала перед камерой в прозрачном облегающем платье, сквозь ткань которого просвечивало нижнее белье.