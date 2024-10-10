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11:47, 10 октября 2024Бывший СССР

Солдат ВСУ рассказал о необходимости продавать топливо для ремонта техники в Угледаре

Боец ВСУ Юрченко: для ремонта техники в Угледаре приходилось продавать топливо

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Для ремонта техники группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре приходилось продавать топливо, так как командование не выделяло им запчасти. Об этом рассказал пленный боец украинской армии Александр Юрченко, передает ТАСС.

«Нам не выделяли запчасти. Сказали делать, машина должна ездить. Чтобы она ездила, сказали "выкручивайтесь как можете"», — сказал он.

Ранее пленный солдат ВСУ Виктор Исаев назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна борется за каждую жизнь. По его словам, проводимая в стране мобилизация привела к тому, что людей ловят на остановках, на блокпостах, в автобусах и поездах.

1 октября украинский аналитический проект DeepState сообщил о взятии Вооруженными силами России под контроль Угледара. После этого, 3 октября, данную информацию подтвердило Минобороны России.

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      Александр Курбатов
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