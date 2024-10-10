Пленный ВСУ: слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата являются ложью

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Исаев назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна борется за каждую жизнь, передает ТАСС.

«Так называемая мобилизация привела к тому, что людей ловят на остановках, на блокпостах, в автобусах и поездах. За жизнь солдата никто не переживает, мы никому не нужны. А слова Зеленского о том, что боремся за каждую человеческую жизнь — неправда», — рассказал военный.

По его словам, медкомиссия в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) проходит за пять минут, после чего людей сразу отправляют на фронт. Помимо этого, пленный посоветовал украинским военным сдаваться, вместо того, чтобы ехать в Курскую область.

Ранее пленный украинский военный Юрий Марсюк рассказал о мобилизации в ВСУ инвалидов без рук и ног. По его словам, из-за острой нехватки личного состава командование украинской армии начало формировать соединения, полностью или почти полностью укомплектованные людьми с серьезными ограничениями в мобильности.