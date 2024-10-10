Звезда популярного телешоу пожаловался на нестерпимую боль на съемках

Звезда Strictly Come Dancing Томас пожаловался на нестерпимую боль на съемках

Звезда британского популярного телешоу Strictly Come Dancing Адам Томас пожаловался, что столкнулся с нестерпимой болью на съемках передачи. Подробностями он поделился в посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Томас рассказал, что последние два года борется с артритом. По его словам, во время работы в шоу Strictly Come Dancing его состояние резко ухудшилось. «На протяжении четырех-пяти недель [съемок] боль была невыносимой до такой степени, что я физически не мог больше терпеть. Я казался счастливым, но на самом деле я страдал», — признался он.

Звезда программы добавил, что его состояние помогли облегчить инъекции, которые ему делала команда шоу.

Ранее сообщалось, что другую звезду Strictly Come Dancing, танцора Артема Чигвинцева задержали в США по подозрению в домашнем насилии. Позднее его отпустили под залог.

Strictly Come Dancing — британское танцевальное шоу, транслирующееся на канале BBC One с 2004 года. В нем участвуют пары, состоящие из профессионального танцора и звезды театра, кино или телевидения.