Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:52, 10 октября 2024Интернет и СМИ

Звезда популярного телешоу пожаловался на нестерпимую боль на съемках

Звезда Strictly Come Dancing Томас пожаловался на нестерпимую боль на съемках

Фото: @adamthomas21

Звезда британского популярного телешоу Strictly Come Dancing Адам Томас пожаловался, что столкнулся с нестерпимой болью на съемках передачи. Подробностями он поделился в посте, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Томас рассказал, что последние два года борется с артритом. По его словам, во время работы в шоу Strictly Come Dancing его состояние резко ухудшилось. «На протяжении четырех-пяти недель [съемок] боль была невыносимой до такой степени, что я физически не мог больше терпеть. Я казался счастливым, но на самом деле я страдал», — признался он.

Звезда программы добавил, что его состояние помогли облегчить инъекции, которые ему делала команда шоу.

Ранее сообщалось, что другую звезду Strictly Come Dancing, танцора Артема Чигвинцева задержали в США по подозрению в домашнем насилии. Позднее его отпустили под залог.

Strictly Come Dancing — британское танцевальное шоу, транслирующееся на канале BBC One с 2004 года. В нем участвуют пары, состоящие из профессионального танцора и звезды театра, кино или телевидения.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров пригрозил кровной местью сенатору и депутатам. Он заявил, что на него готовили покушение. Что об этом известно?

      Лопес впервые прокомментировала разрыв с Беном Аффлеком

      Житель Курской области рассказал о расправе бойцов ВСУ над детьми

      Уродливая обувь вновь стала трендом

      Звезда популярного телешоу пожаловался на нестерпимую боль на съемках

      Переход сложного софта на российские операционные системы отложат

      В РПЦ призвали протестировать магические способности Кашпировского

      Завершены испытания российского тяжелого морского дрона «Визир»

      Банду ресторанных вымогателей из «Кактуса» приговорили в Москве

      Власти российского города отказались отселять жильцов дома с отвалившейся стеной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше