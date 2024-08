Участника популярного телешоу задержали по подозрению в домашнем насилии

Танцора Чигвинцева задержали в штате Калифорния по подозрению в домашнем насилии

Участника популярного американского телешоу Dancing with the Stars («Танцы со звездами»), танцора Артема Чигвинцева задержали в США по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что танцора арестовали в четверг, 29 августа, в штате Калифорния. Его обвинили в нарушении статьи уголовного кодекса США о недопустимости нанесения телесных повреждений супругу, сожителю или одному из родителей.

Чигвинцева задержали и отправили в тюрьму округа Напа, при задержании танцор не оказывал сопротивления. Позднее он внес залог в размере 25 тысяч долларов и был отпущен.

Другие подробности случившегося не разглашаются.

Чигвинцев родился в Ижевске, но в 2003 году переехал в США. Он стал известен благодаря американским танцевальным шоу Dancing with the Stars и Strictly Come Dancing.