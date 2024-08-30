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10:09, 30 августа 2024Интернет и СМИ

Участника популярного телешоу задержали по подозрению в домашнем насилии

Танцора Чигвинцева задержали в штате Калифорния по подозрению в домашнем насилии

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Участника популярного американского телешоу Dancing with the Stars («Танцы со звездами»), танцора Артема Чигвинцева задержали в США по подозрению в домашнем насилии. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что танцора арестовали в четверг, 29 августа, в штате Калифорния. Его обвинили в нарушении статьи уголовного кодекса США о недопустимости нанесения телесных повреждений супругу, сожителю или одному из родителей.

Чигвинцева задержали и отправили в тюрьму округа Напа, при задержании танцор не оказывал сопротивления. Позднее он внес залог в размере 25 тысяч долларов и был отпущен.

Другие подробности случившегося не разглашаются.

Ранее стало известно, что ведущего «Би-би-си» Джермейна Дженаса уволили из-за того, что он отправлял неприличные сообщения коллеге. Сам Дженас заявил, что планирует воспользоваться помощью юристов.

Чигвинцев родился в Ижевске, но в 2003 году переехал в США. Он стал известен благодаря американским танцевальным шоу Dancing with the Stars и Strictly Come Dancing.

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      Мария Большакова
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