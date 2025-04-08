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19:33, 8 апреля 2025Спорт

Капитан клуба КХЛ объяснил нецензурное оскорбление судей взломом аккаунта в соцсетях

Голышев объяснил нецензурное оскорбление судей взломом аккаунта в соцсетях
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев объяснил появление постов в cвоем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с нецензурными оскорблениями судей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игрок отметил, что его аккаунт взломали злоумышленники. «К публикациям, которые были выставлены у меня в сторис не имею никакого отношения. Меня взломали! Комментировать ничего не собираюсь. Всем мира и добра», — заявил Голышев.

Нецензурные оскорбления в адрес судей появились в аккаунте Голышева ранее 8 апреля. «Делайте свою работу честно!» — говорилось в публикации.

«Автомобилист» вылетел из Кубка Гагарина 7 апреля, проиграв в седьмом матче серии 1/8 финала «Ак Барсу». Клуб из Екатеринбурга остался недоволен тремя решениями судей в овертайме матча.

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