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18:48, 8 апреля 2025Спорт

Капитан клуба КХЛ нецензурно оскорбил работающих на матчах лиги судей

Анатолий Голышев из «Автомобилиста» нецензурно оскорбил судей КХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев в сторис своего аккаунта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) оценил работу судей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Спортсмен назвал их победителями сезона, а также нецензурно оскорбил. «Не все, но многие. Делайте свою работу честно!» — написал Голышев, приложив фотографию матраса.

Хоккеист также раскритиковал решение арбитров не засчитывать гол «Сибири» в ворота «Салавата Юлаева» в седьмом матче 1/8 финала Кубка Гагарина, в котором на момент написания новости уфимцы ведут со счетом 2:0. «Некоторые жиманные твари решают судьбы людей. Бог все видит!» — написал Голышев (орфография автора сохранена).

«Автомобилист» вылетел из Кубка Гагарина 7 апреля, проиграв в седьмом матче серии 1/8 финала «Ак Барсу». Клуб из Екатеринбурга остался недоволен тремя эпизодами в овертайме матча. В частности, представители «Автомобилиста» обвинили судей в ошибочном удалении нападающего Алексея Бывальцева за игру высоко поднятой клюшкой.

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