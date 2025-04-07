«Ак Барс» вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Ак Барс» победил «Автомобилист» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» вышел в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Команда оказалась сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга в серии до четырех побед со счетом 4-3. Последний матч завершился победой казанцев в овертайме — 2:1.

6 апреля магнитогорский «Металлург», который являлся действующим обладателем Кубка Гагарина, вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ. Команда проиграла омскому «Авангарду».

В прошлом сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии команда оказалась сильнее ярославского «Локомотива».