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20:42, 7 апреля 2025Спорт

«Ак Барс» вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Ак Барс» победил «Автомобилист» и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский «Ак Барс» вышел в следующий раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Команда оказалась сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга в серии до четырех побед со счетом 4-3. Последний матч завершился победой казанцев в овертайме — 2:1.

6 апреля магнитогорский «Металлург», который являлся действующим обладателем Кубка Гагарина, вылетел из первого раунда плей-офф КХЛ. Команда проиграла омскому «Авангарду».

В прошлом сезоне «Металлург» выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии команда оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

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