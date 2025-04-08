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19:36, 8 апреля 2025Из жизни

Иеромонах предостерег россиян от отрезания шапочек у куличей

Иеромонах Феодорит посоветовал есть куличи целиком и не отрезать им «шапочки»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Иеромонах посоветовал россиянам есть куличи целиком. Так священнослужитель прокомментировал телеканалу «Москва 24» продажу «шапочек» от куличей в качестве отдельного блюда.

Иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) предостерег россиян от отрезания «шапочек» с кремом от куличей. По его мнению, куличи должны оставаться в традиционном виде, то есть целыми, отрезать от них ничего не нужно. «Пасхальный кулич напоминает нам о Голгофе. Поэтому лучше печь или покупать нормальные, целостные куличи», — объяснил священнослужитель. При этом иеромонах отметил, что в куличе историческое значение имеет лишь один ингредиент — яйцо, поскольку Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию красное яйцо как символ жизни, когда рассказала ему, что Христос воскрес.

Священнослужитель также объяснил, что ингредиенты праздничной выпечки зависят от традиций каждой конкретной страны. Например, в Греции пекут пироги с запеченным яйцом, а в Восточной Европе делают сдобную выпечку, куда можно добавить изюм, курагу, чернослив или шоколад, а также украсить чем-нибудь.

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Одно из столичных кафе открыло продажу «шапочек» куличей. Десерт прорекламировали как идеальную сладость, которой можно насладиться в преддверии праздника.

Ранее сообщалось, что жители Москвы начали массово изучать рецепты и заказывать к Пасхе «дубайские куличи». Автором тренда считают кондитера из Челябинской области Екатерину Абрамову, которая создала и опубликовала видеорецепт кулича, вдохновленный популярным дубайским шоколадом.

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