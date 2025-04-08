Премьер Британии высказался о сроках размещения западных войск на Украине

Стармер не стал называть сроки возможного размещения войск на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стал назвать сроки возможного размещения на Украине сил западной «коалиции желающих» и численность войск, которые могут быть задействованы в операции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы британского правительства, страны коалиции подошли к этапу, когда высокопоставленные чиновники в области обороны тесно работают с украинскими представителями по вопросам возможного размещения войск на территории Украины.

«Очевидно, сейчас рассматривается множество вариантов, потому что договоренности пока нет. Мы не знаем точно, что будет необходимо. Поэтому я не могу назвать вам численность и сроки», — сказал он.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция рассматривают различные варианты миротворческой миссии на Украине. Отмечается, что Лондон и Париж задумались не только над размещением сил, но и над обновлением потенциала украинской армии.