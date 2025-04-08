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08:00, 8 апреля 2025Мир

Британия и Франция задумались над миротворческой миссией на Украине

Delfi: Британия и Франция изучают варианты миротворческой миссии на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Великобритания и Франция рассматривают различные варианты миротворческой миссии на Украине. Это подтвердили председатели Объединенного комитета начальников штабов обеих стран — адмирал Энтони Радакин и генерал Тьерри Биркар, написало издание Delfi.

Биркар подчеркнул, что после переговоров с представителями Украины стало понятно желание Киева завершить конфликт. «Нам нужно точно знать, какими будут условия мира, но как военнослужащие мы уже заранее готовимся иметь дело с различными вариантами этих условий», — добавил он.

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Отмечается, что разработка миротворческой миссии предполагает не только размещение сил, но и обновление потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Биркар уточнил, что страны задумали придать Украине уверенности в возможности восстановления страны как мирного государства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл детали плана по Украине, подготовленного совместно с премьер-министром Великобритании Кимом Стармером. Политики предложили «перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры», подразумевающее прекращение огня на один месяц.

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