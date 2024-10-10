Уехавшая из России блогерша заявила о разочаровании от эмиграции

Блогерша Кравцова заявила о разочаровании от эмиграции из России

Российская блогерша и актриса озвучки студии «Кубик в кубе» Ольга Кравцова, уехавшая из России, заявила о разочаровании от эмиграции. Подробности она раскрыла в шоу «Петя любит выпить», доступном на YouTube.

«Я не хотела, чтобы моя жизнь сложилась так, и мне приходилось проживать вот это все, что я сейчас проживаю», — поделилась блогерша впечатлениями от переезда в Португалию.

Кравцова отметила, что ей не нравится адаптироваться к новой стране и жить в чужой культуре. «Вся еда другая, все запахи другие, все люди другие, думают по-другому, ведут себя по-другому, и в любой другой стране будет то же самое», — пояснила она.

Актриса озвучки добавила, что ни одна страна, которую она посещала, не вызывала у нее желание остаться там жить. Кравцова добавила, что выбрала Португалию, так как ей показалась приемлемой эмиграционная программа в этой стране.

Ранее Кравцова рассказала о страхе, связанном с эмиграцией. По ее словам, когда она уехала с сыном в Лиссабон в августе 2022 года, ребенок не смог поступить в местную школу. Блогерша уточнила, что ее сын не прошел тесты по английскому и по математике, и она боялась за его образование.