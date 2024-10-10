Умер основатель одного из крупнейших производителей растительных масел в России

Основатель ГК «Благо» Аркадий Фосман умер в возрасте 55 лет

Умер Аркадий Фосман — основатель и председатель совета директоров одного из крупнейших производителей растительных масел в России ГК «Благо». Об этом в компании сообщили ТАСС.

«С прискорбием сообщаем, что после болезни в возрасте 55 лет в кругу семьи и близких скончался Аркадий Валерьевич Фосман», — цитирует агентство пресс-службу ГК «Благо».

Фосман родился 4 января 1969 года, окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО имени Ю. В. Андропова. Компанию он основал в 1993 году. В 2023-м ее выручка составила 53,6 миллиарда рублей, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что расположенные в Воронежской области заводы ГК «Благо» в первой половине 2024 года произвели почти 100 тысяч тонн масла, 45 процента из которых было экспортировано в 15 стран, включая Индию.