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06:25, 10 октября 2024Мир

Во Флориде заявили о разрушении домов в результате урагана «Милтон»

ABC: 125 домов разрушены во Флориде в результате торнадо и урагана «Милтон»

Фото: Рамиль Нуриев / РИА Новости

Около 125 домов оказались разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана «Милтон». Об этом телеканалу ABC News рассказал глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри.

По его словам, на восточном побережье Флориды зафиксирована «активность торнадо», в результате чего была разрушена инфраструктура. Большая часть пострадавших построек — мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил, что катастрофический ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. Появились первые сообщения о жертвах из-за урагана.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон».

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      Марина Совина
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