Во Флориде заявили о разрушении домов в результате урагана «Милтон»

ABC: 125 домов разрушены во Флориде в результате торнадо и урагана «Милтон»

Около 125 домов оказались разрушены в результате торнадо, которые обрушились на Флориду с приходом урагана «Милтон». Об этом телеканалу ABC News рассказал глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри.

По его словам, на восточном побережье Флориды зафиксирована «активность торнадо», в результате чего была разрушена инфраструктура. Большая часть пострадавших построек — мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей.

Ранее Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC) сообщил, что катастрофический ураган «Милтон» обрушился на побережье Флориды. Появились первые сообщения о жертвах из-за урагана.

«Роскосмос» показал спутниковый снимок урагана «Милтон».