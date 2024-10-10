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13:53, 10 октября 2024Ценности

Уродливая обувь вновь стала трендом

News.com: уродливые сандалии на липучке стали трендом в 2024 году

Фото: Azad Pirayandeh / Shutterstock / Fotodom

Сандалии на липучке, который в сети прозвали уродливыми, вновь вернулись в моду в 2024 году. Об этом сообщает издание News.com.

Выяснилось, что в такой обувь принялись массово появляться на публике знаменитости и инфлюэнсеры. Особенно трендовыми стали модели на платформе: в подобных, например, фотографировали и делились снимками блогерши с никнеймами vaydamaher и poppydelilah.

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«Если вы зумер, то будете носить их из-за тренда на уродливости. Если вы миллениал, то предпочтете наши сандалии, потому что мы заботимся об окружающей среде. А бумерам они придутся по душе из-за удобства», — высказалась о тенденции создательницы бренда обуви Twoobs Джесс и Стефф Дадон.

Ранее российский стилист Алеко Надиряна предсказал новый тренд на одну модель обуви. По его словам, скоро популярными станут сабо на танкетке.

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      Карина Черных
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