В Азербайджане заявили о попытках Армении пустить пыль в глаза

Амирбеков: Армения пытается пустить пыль в глаза попытками подписать договор

Армения пытается пустить пыль в глаза попытками подписать мирный договор с Азербайджаном в кратчайшие сроки. Об этом заявил представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, передает «Sputnik Азербайджан» в своем Telegram-канале.

Амирбеков прокомментировал заявления руководства Армении о готовности подписать мирный договор в кратчайшие сроки. По его мнению, подобные высказывания являются попыткой «пустить пыль в глаза» международному сообществу и скрыть свои истинные намерения.

Представитель президента Азербайджана подчеркнул, что подписание мирного соглашения невозможно без отказа Армении от территориальных претензий. «Таким образом, мяч сегодня на армянской стороне, и мы надеемся, что Армения не упустит исторический шанс раз и навсегда перевернуть трагическую страницу в наших отношениях», — добавил Амирбеков.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Азербайджана Керим Велиев обвинил миссию ЕС в обострении ситуации в регионе.